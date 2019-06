Conhece Manuel Soares?

Por trás do perfil Instagram @manuelcarlossoares está Manuel Soares, um hoteleiro, de Coimbra, que foi para o Brasil 🇧🇷 em 2009,



Inicialmente partiu por um ano, para ver se a vida era mais promissora, e se outras oportunidades viriam profissionalmente. E vieram… Hoje é representante de grandes hotéis de luxo, e nos tempos livros um amante de carros antigos. Possui também uma marca de “outfits” relacionada com esse universo (@placapretavintage).

Manuel Soares é pai de dois “gatos” , e vive em São Paulo, com uma linda mulher gaúcha, do sul do Brasil, explica.



Para Manuel, estar fora do país faz qualquer um ser mais nacionalista, mas hoje tem a certeza de que Portugal é um sentimento. É orgulhoso do seu país, do qual não fala mal nunca. Acredita que Portugal é uma referência em muitas áreas: sociais, artísticas, desportivas etc, e temos de nos orgulhar. Infelizmente o

português tende a ser um pouco negativo, mas lá no fundo, nós, os emigrantes, damos mais valor emocional ao nosso país pelas saudades que temos, considera.



Ser português no estrangeiro e no mundo é ser diferente, acredita Manuel Soares! Somos muito presos ás nossas tradições, muito especialmente às gastronómicas. Quem não tem saudades da Sagres ou Super Bock, ou mesmo do cafezinho Delta?

Coimbra é o seu sítio preferido por ser a sua cidade, mas talvez a que lhe trás mais saudosismo seja a Costa Alentejana, por ser um lugar ainda um pouco virgem no que diz respeito à exploração hoteleira, e ter uma beleza natural ímpar.

No tempo livre, Manuel Soares anda de bicicleta, faz bastante desporto, bebe cerveja artesanal com amigos cervejeiros, anda com o seu Carocha, e com ele vou a encontros de carros antigos.



@manuelcarlossoares é mais uma história portugalnomundo.