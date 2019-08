Conhece Leyla Carrageta?

Por detrás de @lola.araca está Leyla Carrageta, natural do Luxemburgo 🇱🇺 e filha de pais portugueses e com dupla nacionalidade. Portugal para si significa praia 🏖 , comida muito boa, festas e família.

Para Leyla ser portuguesa no estrangeiro é ter orgulho de poder partilhar as suas origens pelo mundo. Mesmo sendo filha de mãe alentejana e de pai nortenho o Algarve é para si o lugar de eleição. Foi aí que passou as melhores férias de sempre.

Leyla também gosta de Matosinhos e de Évora e agora a sua avó comprou casa na Ericeira. Praias lindas e onde se pode fazer surf .

O seu tempo livre ocupa-o a fazer passeios com seu marido ou fica em casa a ver Netflix com ele e os seus gatinhos. Também gosta de sair com amigas o faz viagens mesmo se é só um fim de semana.

Leyla Carrageta trabalha como secretária, foi sempre a área que quis trabalhar, mas para o seu futuro gostava de mudar para uma área completamente diferente.

Quando está com os seus sogros ou os seus avós está sempre a par da atualidade em Portugal.

@lola.araca é mais uma historia de @portugalnomundo.