Conhece Lena Ribeiro?

Por trás do perfil Instagram @riri_lena94 está está Lena Ribeiro, tem como profissão ocupar-se de idosos no Luxemburgo e gosta muito do que faz. Ajudar quem precisa, faz sentir Lena em paz, orgulhosa diz ser um pouco a família daqueles que não têm mais ninguém.

Ser portuguesa no estrangeiro, diz Lena, é saber lidar com as saudades dos familiares que estão em Portugal e faltam-lhe as praias, a boa comida, a liberdade…

Baião é o seu lugar favorito por ter vivido la até aos seus 5 anos, mas o Porto também tem o seu coração.

Lena Ribeiro gosta passear, sair, divertir-se como as amigas mas o facto de ser mãe já lhe ocupa muito do tempo livre que tem 🙂

Costuma estar a par da atualidade em Portugal, pois tem lá parte da família e porque gosta de estar informada sobre o que se passa.

@riri_lena94 é mais uma historia de @portugalnomundo.