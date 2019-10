Conhece Kim Esteves?

Por trás do perfil @k_esteves92 está Kim Esteves, uma lusodescendente, filha de portugueses nascida na Alemanha. Tem 27 anos e um filho de seis. Trabalha no ramo dos seguros.

Esclarece que, mesmo tendo nascido na Alemanha, só se sente em casa em Portugal. Para Kim Portugal significa pessoas amáveis e abertas, comida boa, praia e ar puro. Os seus pais são do Norte, zona que considera linda, mas prefere Lisboa ou o Algarve.❤️

Nos seus tempos livres Kim adora sair com as amigas, passear, dançar, e simplesmente apreciar a vida.

Confessa que sempre pensou em mudar-se para Portugal, diz que adorava viver no país das quinas para ter a sua família por perto, e ter a oportunidade de poder ver o mar todos os dias. Aprendeu que tem que se lutar pelos sonhos, por isso deixa essa ideia no ar. Todos os anos tem que visitar Portugal, senão morre de saudades do ar diferente, dos familiares, do mar, dos cafés, dos pastéis de nata, dos passeios, dos amigos e do sol.❤️

@k_esteves92 é mais uma história de @portugalnomundo!