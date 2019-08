Conhece Kevin Gaspar Rocha?

Por trás do perfil @gaspar_kevinxxi está Kevin Gaspar Rocha, um jovem para quem Portugal significa amor, e família, e de onde são originários os seus pais, os seus avós e ainda onde passa quase todas as suas férias de verão.

Ser português no estrangeiro é ser orgulhoso é poder mostrar do que nos somos capazes, afirma Kevin, que vive em Munique, na Alemanha.

O seu lugar favorito é difícil de escolher porque gosta tanto de estar na praia de manhã até a noite e poder ver o mar em todas as suas formas, e poder ver os raios de sol bater na água a ver o pôr-do-sol. Segundo Kevin Rocha temos as praias mais bonitas do mundo inteiro.

O seu tempo livre passa-o a ouvir música e a dançar, a sair com os seus amigos e a passar tempo com a sua família que é a coisa mais importante!

Kevin adora o que faz neste momento: é enfermeiro mas está a fazer uma formação para poder ser assistenteno bloco operatório e poder trabalhar com os médicos para salvar vidas, ou dar uma melhor qualidade de vida as pessoas que precisam.

@gaspar_kevinixx é mais uma historia de @portugalnomundo.