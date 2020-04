Conhece Kevin Ferreira?

Por detrás do Instagram @kevin.ferreirv está Kevin Ferreira, tem 24 anos é filho de pais portugueses mas nasceu e cresceu no Luxemburgo.

Mesmo não tendo nascido no país, afirma que ama Portugal. É lá que gosta de passar as suas férias, para visitar a família e passar bons momentos.

Considera que ser português no estrangeiro é uma honra, é poder partilhar a língua mais bonita do mundo, é poder mostrar que Portugal é um país pequeno mas que está espalhado por todo mundo.

As suas cidades preferidas em Portugal são o Porto e Lisboa. Conta que sempre que vai a Lisboa a primeira coisa que faz é ir comer meia dúzia de pastéis de Belém.

Kevin trabalha há dois anos para uma operadora de rede móvel e gosta do seu trabalho. No seu tempo livre gosta de estar com os amigos, com a família, com a namorada e também de ir ao ginásio.

@kevin.ferreirv é mais uma história de @portugalnomundo