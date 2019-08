Conhece José Ribeiro Teixeira?

Por trás do perfil Instagram @jose_fit7 está José Ribeiro Teixeira, um português a viver no Luxemburgo para onde foi com sete anos de idade.

“Foi difícil deixar família e amigos para trás mas os meus pais tinham muitas dificuldades por isso emigramos para ter uma vida melhor”, explica José que, aos 20 anos é diplomado em “dessinateur en bâtiment” e por isso trabalho num escritório de engenheiros onde desenha casas.

Mas José Ribeiro Teixeira pretende começar um curso para se formar em empreiteiro de construção e assim seguir os passos do seu irmão que é “um grande empresário”.

José ocupa o tempo livre a praticar musculação e “aprender o máximo sobre nutrição e empreendimentos”.

Nasceu no Porto, mas o Algarve é a sua região favorita porque “para passar férias e aproveitar não há melhor que Portugal”.

A maior parte da sua família está em Portugal e gosta de ir visitá-los. É lá que tem a família mais próxima e onde José fez muitos amigos.

@jose_fit7 é mais uma historia de @portugalnomundo.