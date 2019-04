Conhece José Meireles?

Por trás de @zeemeireles está José Meireles. É bailarino profissional, e está a trabalhar em várias companhias de dança contemporânea, em França,e recentemente em Portugal.

Com apresentações um pouco por toda a Europa, é uma grande representante da arte portuguesa no mundo. “Sinto me extremamente realizado por fazer aquilo que mais gosto”, diz.

Saiu de Portugal à procura de um desafio pessoal e profissional e apareceu a oportunidade de rumar a França onde poderia absorver uma nova cultura artística.

Portugal é para José um porto de abrigo, um conforto. Tudo é autêntico e com uma enorme simplicidade. Significa charme, beleza, coragem e força. Significa gastronomia, sol, praia, e história. Significa reconhecimento, e muito orgulho.

Ser português no mundo, é ser corajoso, e lutador, afirma José Meireles. É poder partilhar a nossa cultura com o resto do mundo, e dar a conhecer um pouco mais desta beleza à beira mar. Sempre com aquele sorriso rasgado de quando falamos do típico bacalhau e do pastel de nata, do Porto e de Lisboa, e claro sem duvida do Cristiano Ronaldo. “Ser português e sem duvida motivo de orgulho, mas ser português no mundo e algo indescritível.”, acredita José.

O seu lugar favorito em Portugal é claro a cidade onde nasceu: Guimarães. Por ser a sua cidade e pela grande admiração pela mística e beleza que a cidade pode oferecer.

@zeemeireles é mais uma história de @Portugalnomundo.

