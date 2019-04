Conhece Jordan Rocha?

Por trás de @jordaanrocha está Jordan Rocha residente em França. Jordan saiu do país devido à falta de oportunidades na sua área de formação, e mesmo devido à falta de valorização da classe dos enfermeiros no país.

Atualmente exerce a sua profissão e trabalha num dos melhores hospitais privados de França. Afirma que adora ser enfermeiro, e França permitiu-lhe sentir-se valorizado.

Jordan considera-se uma pessoa calma, amiga dos seus amigos, alguém que dá conselhos, aceita críticas e as usa para progredir na vida. Declara que tem objetivos muito bem traçados.

Portugal para Daniel significa tudo, paz, amor e felicidade. Sente orgulho em ser português e destaca sempre as melhores qualidades do seu país.

Macedo de Cavaleiros é o lugar preferido de Jordan, aconselha todos a visitá-lo. Como pequeno guia sugere dormir num bom hotel, o Muchacho, e comer uma boa pratada seguida de saborosas sobremesas no restaurante Brasa. Destaca o carnaval como a altura ideal para este programa, pois a sua terra é conhecida pelos caretos de Podence. Já no verão aconselha a praia fluvial do Azibo.

Daniel tem a musculação como hobbie. Está atento ao que se passa no seu país de origem, especialmente economicamente e no que se refere à sua área de trabalho. Tem esperança que um dia Portugal valorize os seus enfermeiros, aqueles que estão sempre juntos dos seus utentes. Tenciona sempre e voltar desde que as pessoas do seu coração se encontrem em Portugal.

