Conhece Joël Conceição?

Por trás do perfil @joelconceicao está Joël Conceição, um jovem de 23 anos. Descreve-se como uma pessoa super divertida que encara a vida com bastante positividade em busca dos seus objetivos. Vive em França, e é jogador profissional de futebol no @lemansfc.officiel.

Filho de emigrantes da década de 90, nasceu em França, onde viveu até aos oito anos. Depois foi para Portugal, onde se manteve até aos 21 anos.

Garante que Portugal é a sua casa, e o país do seu coração. Diz que ser português no estrangeiro é ser bastante corajoso, desenrascado e trabalhador. É falar alto na rua e nos restaurantes sem notar, é pedir um ramo de salsa ao vizinho e ficar lá uma hora na conversa e é também ser compatriota de @cristiano, o melhor jogador de futebol do mundo, acrescenta. 🌍

Joël descreve Portugal como um país muito bonito, abençoado com uma enorme beleza natural combinada com um raro conjunto de maravilhas edificadas pelo homem. Ressalva que é uma escolha difícil, mas o seu lugar preferido em Portugal é o Silveiro, aldeia situada no distrito de Aveiro, onde cresceu.

Sempre que pode passa o tempo livre com a sua família, amigos e a viajar. Adora conhecer novas culturas.

Saiu de Portugal porque teve oportunidades que lá dificilmente teria. Neste momento vê o país das quinas mais como um destino de férias. Mas não fecha a porta a um possível regresso um dia. Diz que hoje em dia quem está fora tem todas as condições necessárias para estar a par da atualidade do país.

@joelconceicao é mais uma historia de @portugalnomundo!