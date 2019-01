Conhece João Paulo Albergaria?

O perfil @joaopauloalbergaria dá-nos a conhecer João Paulo Albergaria, natural de São Miguel, Açores. Mudou-se para o Porto quando começou a estudar arquitetura.

Há mais ou menos seis anos mudou-se para Copenhaga por não ter perspetivas de trabalho em Portugal. Tinha ficado sem trabalho, todas as portas estavam fechadas. Decidiu tentar a sua sorte fora do país, e teve sorte!

Hoje é arquiteto na expansão do metro, em Copenhaga. Considera que ser português no estrangeiro é melhor do que ser português em Portugal, pois lá fora o valor profissional é reconhecido.

Portugal é o seu país, do qual gosta muito, mas detesta a hipocrisia dos políticos. Por enquanto não tem intenção de voltar à pátria, só mesmo de férias.

O Porto é o seu lugar de eleição. Sente-se muito orgulhoso em divulgar a cultura portuguesa na Dinamarca, a gastronomia, a arte e a arquitetura. O seu grande hobbie é desenhar, urbansketching, como podem constatar no seu feed.

@joaopauloalbergaria é mais uma historia de @portugalnomundo!

