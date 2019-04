Conhece João Nabais?

Por trás do perfil @jpgn21 está João Nabais, tem 29 anos e é natural de São Jacinto, Aveiro, mas reside agora em Zurique, na Suíça.

Para si Portugal significa saudade. Saudades do sol, da praia, dos amigos e principalmente da família. Significa poder viajar por todo o lado e Portugal ser sempre o seu cantinho preferido. Ser português no estrangeiro e no mundo, para João, é ser lutador, e embaixador da pátria a cada vivência e a cada história partilhada com os outros.

O seu lugar preferido em Portugal é São Jacinto, a única praia do concelho de Aveiro, onde cresceu e onde tem guardadas as melhores memórias. Nunca deixando Lisboa de lado, que, cada vez que visita, o deixa sempre mais apaixonado. João acrescenta que nenhuma cidade europeia que tenha visitado até ao momento é tão bonita como Lisboa.

No seu tempo livre João vai ao ginásio, joga poker online e ao vivo, e aproveita para conhecer sítios novos tanto no país onde se encontra como fora dele. Outra coisa que lhe dá bastante prazer e que faz com alguma regularidade é o típico “comer fora”, graceja que é mesmo à tuga!

Saiu de Portugal porque precisava de novas oportunidades e novos desafios, e ao mesmo tempo para entender o que era isto de ser “emigra”. No momento em que tomou essa decisão Portugal não lhe oferecia a estabilidade que procurava. Quando lhe perguntam se pretende voltar João não hesita, diz que não se imagina sem essa vontade.

Gosta do que faz. Já fez algumas coisas bem diferentes do que fazia em Portugal, todas elas desafiantes e enriquecedoras de alguma forma. Neste momento trabalha como jardineiro, algo em que nunca pensou algum dia trabalhar, e diz que está a ser uma experiência bastante interessante. A sua área de formação é Desporto e Atividade Física, na qual é licenciado.

João está sempre atento às notícias e ao futebol. Basicamente em casa só vê televisão portuguesa, visto que tenciona voltar ao seu país, faz questão. Sente-se obrigação de estar sempre informado.

@jpgn21 é uma história de @portugalnomundo

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @nancycarapelho | @joanafilipacacm