Conhece João Miguel Freire?

Por trás do perfil @jmiguelfreire está João Miguel Freire, natural de Vale de Cambra emigrado na cidade do Dubai.

João diz que de todos os países que já visitou não há nenhum como o seu país natal. Portugal é o seu porto seguro, sente-se honrado pelo facto de ter nascido lá.

Ser português no estrangeiro, para João, é ser embaixador de todo o património histórico e cultural da nação. Partilha que é muito gratificante viajar sendo português, e ver em diferentes sítios do globo aquilo que os seus antepassados conquistaram, e, melhor que isso, os sítios em que estiveram! Enche-se de orgulho.

O seu lugar preferido é Vale de Cambra, local de onde é natural, mas sem dúvida que o Porto é a menina dos seus olhos! Pela beleza que tem, pela alma que a cidade transborda, confessa que não sabe explicar, mas revê-se na cidade do Porto, identifica-se muito com ela.

No seu tempo livre tenta descansar e colocar as horas de sono perdidas no lugar, embora maioritariamente sem sucesso confessa. João gosta de ler bastante para manter o cérebro funcional e ocupado visto que a sua profissão é muito rotineira, não exigindo grande capacidade de pensamento.

Saiu de Portugal em busca de uma vida melhor, especialmente em termos monetários. A vantagem de poder viajar foi muito importante também, mas o fator monetário foi o que falou mais alto. De uma coisa não tem dúvidas, Portugal é seu o destino final!

João não está a trabalhar na sua área. É programador industrial, especializado em automação e robótica, mas de momento está a trabalhar como hospedeiro de bordo na Emirates, uma mudança agradável por um curto período de tempo.

Relativamente ao seu trabalho, diz que existem dias em que desfruta muito do que faz, e outros que não são tão positivos. João reflete que é como tudo na vida, uns dias melhores outros piores, mas os fatores positivos de momento ainda se vão sobrepondo aos negativos.

Brinca que como um bom “tuga” todas as manhãs começa por ler as edições online dos jornais desportivos e dos jornais generalistas. Para além de que a TV lá por casa só “fala” português!

