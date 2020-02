Conhece João Lourenço?

Por trás do Instagram @forqsteirador está João Lourenço, um português de 27 anos natural de Chão de Couce, no concelho de Ansião, Leiria. Em Portugal já viveu em Coimbra, Maia, Albufeira, Vilamoura, Funchal e Seia, e no estrangeiro na Alemanha, em Biberach-Baden; em Espanha, em Mallorca; na Grécia, em Kos; e agora vive na Austrália, em Newman.

Não tem nenhuma razão em especial para ter saído de Portugal, simplesmente gosta de conhecer novos lugares, novas culturas e viajar. Já visitou alguns países, e está pronto para mais aventuras.

Diz que a sua ânsia por viajar talvez tenha nascido nos escuteiros, onde teve atividades nacionais e internacionais. O seu percurso profissional também lhe permitiu fazer estágios no estrangeiro.

Quando acabou a licenciatura, em gestão hoteleira, foi trabalhar para a Alemanha, durante dois anos. Depois disso, fez uma viagem à boleia de Portugal até à China, uma experiência que nunca vai esquecer. Regressou a Portugal para planear a aventura seguinte enquanto trabalhava num hotel na Maia. Agora está na Austrália há quase três meses.

É rececionista num hotel, o que lhe permite fazer os 88 dias de trabalho regional necessários para conseguir o segundo ano de visto. O plano é trabalhar e ir viajando pela Austrália.

João tem uma visão aprofundada do que é ser português no estrangeiro, “na Europa somos considerados um povo trabalhador, acolhedor, com bom clima, bom futebol, boa pinga e comida, mas continuamos a ser vistos como um país dos últimos, fruto da nossa situação económica”, relata.

Conta que na Ásia foi Cristiano Ronaldo quem lhe safou muitas boleias, se dissesse que era americano ficava a pé, mas quando dizia que era português davam-lhe boleia e comida.

“Na Austrália somos generalizados como europeus, mas quando se diz que se é português alguns sabem dizer obrigado em vez de gracias”, conta João. Confessa que ainda não teve o privilégio de encontrar portugueses na Austrália.

Portugal é a sua zona de conforto, é lá que estão os seus amigos, a sua família e a sua comida favorita. Os seus lugares favoritos são a costa vicentina e o Porto. Consegue estar fora por algum tempo, mas tem sempre que voltar de meio em meio ano. Não tem planos de regressar em definitivo, na verdade não faz planos de longo prazo, deixa se ir com o flow. Considera que planear muito é perda de tempo, os planos mudam facilmente, só sabe que vai continuar a viajar e o resto o futuro dirá.

@forqsteirador é mais uma história de @portugalnomundo.