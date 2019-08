Conhece João Ferreira?

Por trás do perfil Instagram @xxferreiraofficial está João M. Ferreira, atualmente a viver no Luxemburgo.

João Ferreira é educador de infância na creche familiar Royal Kids,trabalha todos os dias com crianças incluindo com necessidades especiais. Crianças que não são aceites em outras estruturas e que a Royal Kids aceita, por exemplo crianças com autismo.

Portugal para João Ferreira significa família, liberdade, praia e férias.

Não tem preferência do sítio que mais gosta; gosta de Portugal inteiro, para João Portugal tem tanto a oferecer em todos os sentidos!

Proprietário de uma creche no Luxemburgo ainda arranja tempo para trabalhar como modelo.

João M. Ferreira saiu de Portugal para um futuro melhor, em termos de estudos e financeiros. O seu pai já morava no Luxemburgo e depois veio o resto da família.

Tem uma ligação muito forte com a sua família em Portugal daí estar sempre a par do que se passa no país.

@xxferreiraofficial é mais uma historia de @portugalnomundo.