Conhece Joana Luís?

Por trás de @joannaluis está Joana Luís emigrada em Abu Dabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos.

Joana é personal trainer e adora o que faz. Saiu de Portugal em busca de melhores condições de trabalho e de vida. Queixa-se que é tudo muito complicado em Portugal com tanta burocracia em torno dos recibos verdes, além disso veio ter com o seu namorado que já se encontrava a trabalhar nos Emirados.

Para Joana, ser portuguesa no mundo é ser corajosa e aventureira para seguir em frente todos os dias em prol de melhores condições de trabalho e de vida.

Portugal para si significa casa e refúgio, é o lugar para onde quer ir quando há dias menos fáceis. Matosinhos é o seu lugar preferido porque é a sua casa onde se encontra a sua família. Joana não está muito a par da atualidade lusa justificando que se for para ver notícias más prefere não ver nada.

Ocupa o tempo livre a treinar crossfit, o que a ajuda a manter a mente ocupada e o corpo são e com energias para trabalhar. Nos dias de folga também gosta de ir ao cinema, à praia, estar com amigos, visitar a cidade e conhecer novos lugares.

Joana frisa que tem um maior reconhecimento onde está do que no seu país. Afirma que desde que está nos Emirados o seu trabalho já foi reconhecido algumas vezes.

Recentemente foi escolhida como uma das finalistas dos Fit Awards 2018, na categoria de personal trainer of the year. Os Fit Awards são o reconhecimento que existe todos os anos na área do desporto e alimentação saudável e que engloba todos os profissionais, empresas e marcas dos Emirados. É preciso submeter a candidatura e no caso dos trainers ter uma entrevista e fazer o planeamento para um cliente que o júri indica.

Joana salienta ainda que teve mais reconhecimento por parte da empresa em que trabalha há apenas um ano e meio do que durante todos os anos que trabalhou em Portugal. Destaca que falta de reconhecimento é um dos motivos que faz tanta gente procurar melhores condições fora de Portugal.

@joannaluiis é uma história de @portugalnomundo

