Conhece Joana Filipa?

Por trás do @joanafilipacacm está Joana Filipa de 31 anos, que vive atualmente na China. Considera-se uma pessoa corajosa, determinada e resiliente. Foi preciso uma pitada de loucura para esta realizar esta aventura.

Foi para a China porque amor falou mais alto. Nos primeiros tempos houve um choque, a língua é impercetível, a cultura é completamente diferente e a linguagem corporal acaba por ser fundamental. Faz alguns trabalhos como freelancer e está a aproveitar para estudar a cultura e aperfeiçoar idiomas.

Portugal sempre foi, e sempre será o seu porto seguro, é o seu lar e onde está tudo o que nunca irá perder, a sua família, os seus amigos, as suas raízes. É a sua casa, a casa de todos os portugueses independentemente do mundo em que se encontrem. 🌍

Ser portuguesa no estrangeiro é ter coragem de começar do zero sem saber se esse recomeço irá resultar ou não, é deixares a estabilidade para trás em busca de um sonho, é superar obstáculos diários. É ser lutadora.

Na China , muitas vezes perguntam-lhe de onde é, e quando diz que é de Portugal não fazem ideia de que existe um país com esse nome, mas depois diz o nome @cristianoronaldo, aí a história é outra.😂

O seu sítio preferido é a sua casa, numa terra no Norte do país, é lá que estão as suas boas memórias, as aprendizagens, tudo o que lhe é familiar e contribui para a sua paz e serenidade. Guimarães, Algarve, Porto e Lisboa também fazem parte das suas preferências.😉

@joanafilipacm é mais uma história de @portugalnomundo!

