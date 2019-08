Conhece Jérôme Lima?

Por trás do perfil Instagram @pipotheonlyone 🇵🇹 está Jérôme Lima Marreiros nascido no Luxemburgo.

Por causa da guerra em Angola 🇦🇴 os avós de Jérôme viram-se obrigados a fugir, escolheram na altura o Luxemburgo 🇱🇺 por haver muito trabalho e queriam dar uma vida melhor para os seus filhos e netos.



Portugal para Jérôme significa família, verão, festa, praia e férias.



O seu lugar favorito é Lagos no Algarve, porque lá tem tudo o que precisa quando vai de férias.



Jérôme ocupa o seu tempo livre com amigos e fazendo muito desporto, joga futebol, pratica corrida e fitness, coisas que adora pois trabalha no mundo do desporto.



Jérôme Lima não vê televisão ou notícias portuguesas mas juntando-se com a família fica sempre atualizado, diz.

@pipotheonlyone e mais uma história de @portugalnomundo.