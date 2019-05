Conhece Isa Malheiro?

Por trás de @isamalgo está Isa Malheiro, tem 24 anos e é filha de pais emigrantes. Nasceu no Luxemburgo mas tem raízes em Monte Córdova em Santo Tirso.

Sente que no Luxemburgo é considerada como portuguesa, mas quando vai a Portugal é considerada luxemburguesa, “é difícil encontrar meu lugar numa situação dessas mas adapto-me a tudo sempre sendo eu própria” conta.

Isa estudou artes, mas não quis continuar nessa área. Com a ajuda de família, amigos e de uma professora da universidade, descobriu que a área adequada para si era a de educadora. Está agora no último ano da universidade para ser educadora especializada, e trabalha num lar onde vivem crianças que foram retiradas às famílias.

Portugal para Isa é família, liberdade, sonhos, orgulho, amor e muito mais. O seu lugar preferido em Portugal é a sua terra Monte Córdova. Sente-se em casa, mesmo que só lá esteja duas ou três vezes por ano e durante pouco tempo.

No seu tempo livre Isa gosta de estar com a família, com os amigos, e com o namorado. Também adora passear e tirar fotografias.😊

Isa segue muitas páginas nas redes sociais sobre a atualidade de Portugal, e de vez em quando também vê os canais portugueses, por isso está sempre a par dos acontecimentos 😊

@isamalgo é mais uma historia de @portugalnomundo!