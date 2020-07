Conhece Inês Godinho?

Por trás do perfil Instagram @nes_jgg está Inês, que se define como um espírito livre e sonhador, fascinado pelo desafio, e que acredita que a vida pode ser sempre bela independentemente das circunstâncias.

Portugal representa o seu coração e tudo o que nele habita. Portugal é família, cheiro, sabor, vida, cor, é aconchego, porto de abrigo, onde se encontro a cada regresso, onde é genuína e profundamente feliz.

Ser portuguesa no estrangeiro é ser… destemida, afirma Inês. É navegar por caminhos desconhecidos sem nunca se perder. É carregar um orgulho enorme no peito quando lhe perguntam qual a sua nacionalidade. É ter um brilho escondido no olhar quando percebe que todos nos sabem no mapa do mundo.

Os locais favoritos de Inês em Portugal são as praias do litoral alentejano onde cresceu, onde se fez pessoa e onde se completa.

A natureza do seu trabalho é muito absorvente pelo que procura nos tempos livres o equilíbrio entre corpo, mente e alma. Pratica desporto, lê, vai ao cinema, medita, viaja e abraça os amigos. É viciada em abraços e em pores-do-sol!

Inês aparentemente tinha tudo – família, amigos, casa, carro, carreira profissional promissora… mas sentia-se incompleta. O que se passaria no mundo, questionava-se. Quem seria ela fora das amarras convencionais com que a sociedade formata? Como seria interagir com outras culturas? Queria muito saber o que está para além do que os olhos tipicamente alcançam, sonhava secretamente com essa liberdade desde criança. E assim fez, voou para o desconhecido rumo a Angola e a todas as suas províncias. Depois Qatar, Kuwait e mais recentemente os Emiratos Árabes Unidos.

Diz que regressará a Portugal, o coração pede-lhe o regresso ao ninho, ou para perto dele. Pede-lhe o silêncio das suas praias mais amiúde. Regressará provavelmente mais cedo do que antecipava quando partiu. Acha que já encontrou respostas para (quase) todas as suas perguntas.

A sua formação de base de Inês Godinho é em geociências mas cedo percebeu que gosta mais de pessoas do que de investigação. Apostou por isso numa pós graduação em ensino entre outras certificações ligadas à formação e desenvolvimento de quadros especializados para complementar o seu percurso académico. Neste momento é responsável pelo departamento de Formação e Desenvolvimento de Carreiras no Carrefour e, apesar da dinâmica altamente inflamável associada à gestão de expectativas de mais de 10.000 pessoas, adora o que faz!

@nes_jgg é mais uma história de @portugalnomundo