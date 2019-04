Conhece Hugo Pereira?

Por trás de @hugotiagopereira está Hugo Pereira, um português de 29 anos que vive atualmente em Zermatt, Suíça.

Nasceu em Portugal, mas muito cedo acompanhou os pais na busca de uma vida melhor na Suíça. Foi ali que cresceu e começou a sua vida.

Portugal está-lhe no sangue, afirma. É com muito orgulho que representa o seu país na Suíça e apoia os portugueses que lá chegam.

Segundo Hugo, ser português no estrangeiro significa estar com uma constante saudada do nosso país e ao mesmo tempo sentir-se em casa no país que nos acolhe.

Sendo um apaixonado por viagens, em Portugal gosta de todos os lugares onde se coma e beba bem, de preferência com uma praia por perto.

Passa os seus tempos livres com amigos e também faz treinos de crossfit há algum tempo.

Formou-se na Suíça em economia e trabalha na sua área, num instituto financeiro.

Voltar para Portugal não está fora de questão para Hugo Pereira, no entanto não é uma opção que tenha em vista. Continua ligado às tradições e costumes portugueses, dado o facto que ainda está a viver numa cidade onde uma grande parte da população é lusodescendente e onde a língua portuguesa é falada em muitos sítios, por isso, afirma, torna-se mais fácil viver e acompanhar o nosso Portugal.

@hugotiagopereira é mais uma historia de @portugalnomundo!