Conhece Helena Gandra?

Por trás do perfil Instagram @gandrahelenatravels está Helena Gandra, que viveu em Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 , Alemanha 🇩🇪 , Polónia 🇵🇱 , Bélgica 🇧🇪 e, desde há apenas alguns dias, em Paris.

Portugal para Helena significa saudade. Saudade do mar, da família que está toda em Portugal, significa bacalhau com natas, a vista da Ribeira e cafés com os amigos.

Ser portuguesa no mundo, diz Helena, é ser corajosa e partir à descoberta. É tentar integrar-se, mas nunca esquecer o significado de casa.

O seu sítio preferido em Portugal é a capela de Miramar, em Gaia, porque tem uma certa magia, uma capela rodeada de mar e de praia, algo único no mundo.

Normalmente Helena Gandra ocupa o seu tempo a viajar (como se já não fosse suficiente estar sempre a mudar de sítio onde viver), a tocar piano e jogar futebol.

Saiu de Portugal porque queria explorar o mundo, saber o que havia lá fora e aprender não só mais sobre tudo no geral, mas acima de tudo sobre mim mesma. Está feliz porque ao fazer isso apercebeu-se que um dia quer voltar.

Gosta muito do que faz, tem feito muitas coisas variadas, desde trabalhar num banco, depois na Comissão Europeia, numa ONG e agora para uma seguradora. Gosta de aprender constantemente e de falar diferentes línguas todos os dias.

Tenta estar sempre a par do que se passa em Portugal, o que não é difícil, visto que toda a sua família está lá.

Apesar de ser tripeira, e ter vivido em Braga, a sua vida toda é do Sporting 💚.

@gandrahelenatravels é mais uma historia de @portugalnomundo.