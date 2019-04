Conhece Gonçalo Hall?

Por trás do perfil @gonzohall está Gonçalo Hall, um aventureiro sempre à procura do próximo destino, de viajar mais, de conhecer mais e acima de tudo de inspirar outras pessoas a fazer o mesmo.

Portugal é o seu local preferido do mundo onde tem a sua família e os amigos que ficaram, é o país que promove todos os dias esteja onde estiver. Como diz a toda a gente, Portugal é o melhor país do mundo, desde que não se trabalhe lá.

Para Gonçalo, ser português no mundo é ser uma bandeira do país, inspirar pessoas a visitar e conhecer tudo o que Portugal tem para oferecer. Gostaria de inspirar nómadas digitais a ficar e a contribuir com o seu conhecimento.

A Praia de Santa Cruz em Torres Vedras é o seu lugar de eleição. Passou lá muitas férias, é um sítio especial com um mar poderoso que o ensinou a sobreviver e a estar em segurança em qualquer mar do mundo. Destaca também as pessoas fantásticas e a comida divinal.

Gonçalo ocupa o seu tempo livre consoante o país onde está. Neste momento está em Koh Samui, uma ilha da Tailândia e passa os tempos livres a jogar vólei de praia e a explorar a ilha. Adora experimentar a comida local e apoiar os negócios da região.

Tem um projeto no Instagram @Nomadaplmundo, onde partilha as suas viagens. Gonçalo quer passar mais tempo a ajudar pessoas a trabalhar remotamente e a viajar pelo mundo, como ele.

Saiu de Portugal porque não tinha oportunidades de trabalho com salários decentes, decidiu arriscar e aceitou um trabalho na Alemanha onde esteve dois anos e aprendeu muito. Nos próximos três ou quatro anos vai viajar pelo mundo, viver um ou dois meses em cada país e explorar.

Gonçalo afirma que não se identifica com a cultura de trabalho de Portugal, nem com o sistema de apadrinhamento e altos impostos que há, e acrescenta que enquanto isso não mudar será difícil voltar e sentir-se bem no país e regressar a tempo inteiro.

Adora o que faz. Trabalha remotamente com a @Remote_how para promover o trabalho remoto, ajuda pessoas e empresas a trabalhar remotamente e faz tudo isto enquanto viaja pelo mundo. Está a viver o seu sonho.

@gonzohall é uma história de @portugalnomundo

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @nancycarapelho | @joanafilipacm