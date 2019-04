Conhece Glória Silva?

Por trás de @glomhsilva silva está Glória Silva. Trabalha actualmente em Luanda como professora e saiu de Portugal com três objetivos na bagagem: ajudar a família, viver uma nova experiência e crescer enquanto pessoa.



Adora o que faz, pois diz que nasceu para ensinar. Quando entra na sala de aulas esquece tudo e apenas vive para os seus meninos. Não se imagina a fazer outra coisa.



O seu tempo livre é passado com os amigos que foi fazendo, sem dúvida a sua segunda família. Gosta muito de ler e viajar é o seu vício.



Acredita que ser portuguesa no estrangeiro é dar um pouco de nós a todas as culturas, é mostrar como o nosso cantinho no mundo consegue ser um sítio tão acolhedor. É ser versátil e estar preparado para brilhar onde quer que estejamos.

Em Portugal o seu lugar favorito é a casa dos seus pais, local onde consegue equilibrar a suas energias e os seus chakras.

@glombsilva é mais uma historia de @portugalnomundo.