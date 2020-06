Conhece Gabi Pereira?

Por detrás do Instagram @gabialvespereira está Gabi Pereira, uma portuguesa que vive em Maidenhead, em Inglaterra.

Portugal para Gabi significa felicidade. É onde está tudo aquilo que a faz feliz, a casa, a família e as amizades.

Considera que ser portuguesa no estrangeiro é ter a possibilidade de mostrar o orgulho e a alegria na sua nacionalidade, a resiliência e o acreditar portugueses.

Não consegue escolher um só lugar favorito em Portugal. Matosinhos é o lugar que lhe está no sangue. Maia – Lidador o sítio que a viu crescer e resistir à vida. O Porto é a cidade que a faz reviver o orgulho de ser estudante, e sentir-se jovem cada vez que lá passa. Vila Nova de Gaia a cidade que a completa, a faz feliz e a acalma com as suas belas praias. E Vila Nova de Foz Côa a terra onde a simplicidade é a forma mais natural de se viver e onde a paz pode ser encontrada.

No seu tempo livre Gabi gosta de ficar por casa a ver séries e filmes, ou a ler. Gosta também de ir ao ginásio, diz que é uma forma de se reencontrar após um dia de trabalho. Mas o que a faz feliz é viajar e conhecer novos lugares e culturas. Para já, conta com Madrid, Alicante, Copenhaga, Noruega, Amesterdão, Roterdão e, claro, Londres, na sua carteira de viagens.

Sair de Portugal foi talvez a decisão mais impulsiva e mais difícil da sua vida. Saiu porque não tinha trabalho fixo na sua área. Com uma licenciatura em educação básica e dois mestrados, um em educação pré-escolar e outro em gestão e desenvolvimento de recursos-humanos, na mão tentou a sua sorte no Reino Unido e a oportunidade apareceu em menos de duas semanas. Mudou-se para Maidenhead, onde está a trabalhar como educadora de infância num infantário. Conta que ser educadora em Portugal era quase impossível. Em Inglaterra agradecem-lhe por ter vindo e apreciam o seu trabalho.

Partilha que está feliz, a fazer algo que a completa, diz que as crianças são o melhor do mundo.

Admite que estar longe não é fácil, especialmente estando sozinha.

As coisas ficam um pouco mais simples porque tem a oportunidade de falar com a família todos os dias e recorre às redes sociais para “encurtar a distância”. Acompanha a atualidade portuguesa, em especial o futebol, e em específico o seu clube, o FC Porto.

Confessa que regressar a Portugal será sempre um objetivo que tentará alcançar assim que puder. Garante que essa é uma hipótese que nunca sairá da equação porque Portugal será sempre a sua casa.

@gabialvespereira é mais uma história de @portugalnomundo