Conhece Frederico Curado?

Em Amesterdão encontramos Frederico Curado que está há quase 20 anos no país das tulipas e da liberdade e sente-se já metade holandês por ter crescido lá praticamente. “Cheguei com 17 anos!” acrescenta.

E foi há cerca de 10 anos, e seguindo um sonho antigo, que decidiu abrir uma loja de roupa vintage. Anos mais tarde abriu a segunda, ambas no coração da cidade de Amesterdão.



Recentemente também lançou uma webshop para alargar ainda mais o negócio e combater as restrições impostas pela pandemia .



Estar entre kilos e kilos de roupa usada é o habitat natural do Fred “sinto-me como peixe na água no meu armazém de paletes e paletes cheias de roupa por sortear” diz.

Portugal passou a ser um país para passar férias,mas os cheiros e as cores da capital ainda provocam estados nostálgicos.Isso e os fados da Ana Moura.

Para ele ser português no mundo significa ser embaixador das nossas tradições riquíssimas e cultura inigualável. “Valemos muito” diz emocionado!

Quando em Portugal, o Fred gosta de se passear pelas ruas da Baixa e Rossio ou subir até ao Adamastor, a melhor vista da cidade .

Com duas lojas, um site online e uma paixão por animais que o levou a adoptar 2 cães e 2 gatos não sobra muito tempo livre mas mesmo assim as viagens têm a preferência do Fred. A Ásia sera sempre o seu continente de destino, a cultura e religiões asiáticas são a sua obsessão.

Voltar a Portugal? Talvez um dia mas não agora. Comprar uma herdade e viver uma vida simples soa muito tentador.

A atualidade portuguesa é seguida religiosamente Frederico Curado. “A RTP é presença assídua lá em casa”, diz. Faz também questão de votar sempre embora não seja afectado pela política portuguesa directamente quer que a sobrinha viva num país melhor e mais justo.

@fredericocurado é mais uma história de @portugalnomundo