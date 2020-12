Conhece esta terra belga? É aqui que se produz a vacina da Pfizer

É de Puurs, uma povoação belga a meia hora de caminho entre Bruxelas e Antuérpia, que vão sair mais de mil milhões de vacinas para a covid-19, os primeiros milhões para o Reino Unido.

Puurs, no centro da Bélgica, a meio caminho entre a capital Bruxelas, centro político da União Europeia, e a rica Antuérpia, dos diamantes e joalharia, é, neste momento, uma das povoações mais importantes para a humanidade.

É da fábrica da Pfizer, fundada nos arredores desta povoação há cerca de 60 anos, que vão sair 1350 milhões de vacinas contra a covid-19, 50 milhões no que resta do odioso 2020 e os restantes 1300 milhões nos primeiros meses do esperançoso 2021.

A vacina da Pfizer BioNTech, que vai começar a ser administrada no Reino Unido na terça-feira, é produzida em duas fábricas daquela farmacêutica norte-americana, uma no Michigan, na terra do “Tio Sam”, outra em solo belga.

