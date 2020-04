Conhece Elsa Bennett?

Por detrás do Instagram @elsabennettpt.uk está Elsa Bennett. Nasceu há 39 anos, em Matosinhos. Vive em Inglaterra há mais de 10 anos. Há oito que se casou com um inglês, com quem vive em Takeley, Essex.

Conta que Portugal está no seu coração, é o país que lhe deu vida e a viu crescer, tem muito orgulho no povo português.

Conta que ser portuguesa no estrangeiro é ser uma guerreira com o coração em Portugal. Adora Cascais, pelas praias lindíssimas, mas também gosta do seu Porto.

Está a trabalhar como consultora de marketing, em fase de lançamento da EB Marketing Consultancy, que está a adiada devido à pandemia. Gosta do que faz.

No tempo que tem livre aproveita para estar com a família, ler a Bíblia, fazer exercício, passear e viajar.

Saiu de Portugal porque as oportunidades na sua área eram poucas, diz que a mentalidade também não ajuda. Quer voltar em breve se puder.

Costuma estar a par da atualidade portuguesa, até porque os pais e toda a sua família e amigos estão em Portugal.

@elsabennettpt.uk é mais uma história de @portugalnomundo