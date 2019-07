Conhece Eduardo Silva?

Por trás de @eduardooosilvaaa está Eduardo Silva, um jovem que passa muito tempo fora do país. Confessa que, para ser franco, não tem um sítio ao qual possa chamar de casa. Tem viajado sem parar nos últimos dois anos.

Adora o seu país. Portugal para Eduardo significa rever amigos e família, apreciar momentos que no passado foram importantes, e relaxar. 😌

Quando lhe perguntam qual o seu lugar preferido em Portugal diz que é uma boa questão pois tem vários. Eduardo gosta do Norte, mas os seus lugares favoritos são Lisboa e Évora. Évora porque adora as paisagens e os campos. Lisboa por ser uma cidade mais metropolitana que o Porto, tendo mais atividades para oferecer.

O seu tempo livre é ocupado a treinar, a explorar sítios novos, principalmente hidden gems, sítios que pouca gente conhece, e a tirar fotos diferentes do usual em várias localizações. Costuma tirar fotos entre as seis e as sete da manhã, aproveitando o nascer do sol e as estradas vazias para sentir o momento sem ter imensos turistas à sua volta.

Eduardo não considera propriamente que tenha deixado Portugal, explica que vai e volta. Contudo, admite que não se imagina a viver em Portugal sem sair de lá. Diz que está habituado à rotina de saltar de país para país, e já tem um lugar escolhido para se fixar definitivamente: a América.

@eduardooosilvaaa e mais uma história em @portugalnomundo