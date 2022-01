Conhece Diogo Brehm?

Por detrás do perfil Instagram @diogo.brehm está Diogo, um português a viver na Alemanha.

Diogo Brehm diz que sempre haverá de chamar Portugal de sua casa. Uma casa onde pretende voltar um dia e assentar de vez. O cheiro do oceano, as vista nas praias, o bom tempo, a família…

Por questões profissionais ainda não é possível. Diogo está a gerir um ginásio na Alemanha, algo por que já lutava há algum tempo e que em Portugal nunca foi possível concretizar. Obviamente pretende ter o seu próprio ginásio em Portugal.

É amigo dos amigos, sempre disponível para ajudar o próximo, mas também diz ser tímido. Muitas vezes são as outras pessoas que dão o primeiro passo para começar uma conversa… Mas afirma que está a trabalhar nisso!

Diogo ama fazer desporto, estar na natureza, desligado do mundo “real“. Também gosta de fazer outras pessoas rir e mostrar o lado mais engraçado de Portugal em vídeos que partilha para todo o mundo. Se não for abrir um ginásio, irá certamente apostar no mundo digital para fazer outras pessoas rir.

O seu lugar preferido é Tróia, longe de cidade.

@diogo.brehm é mais uma historia de @portugalnomundo.