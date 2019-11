Conhece Diana Macedo?

Por trás do perfil @diana.mac91 está Diana Macedo, uma portuguesa de 28 anos que mora em Dortmund, na Alemanha.

Nasceu na Alemanha mas diz-se portuguesa a 100%. Portugal para Diana significa unidade, amor, paixão e acima de tudo família.

Declara que tem muito orgulho em ser portuguesa, e apresenta isso ao mundo, fala muito aos amigos e colegas de trabalho das coisas lindas e boas que Portugal oferece.

Diana é auxiliar de escritório numa fábrica de engrenagem, e gosta muito do seu trabalho. No seu tempo livre vai ao ginásio, está com as amigas, passa tempo com a afilhada e dedica-se à família.

Como nasceu na Alemanha não sabe como é viver em Portugal, mas adora estar lá nas férias e sente falta quando tem que voltar para Alemanha.

Informa-se sobre a atualidade em Portugal.

@diana.mac91 é mais uma história de @portugalnomundo!