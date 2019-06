Conhece Diana Cristo?

Por trás de @diana.cristo está Diana Cristo, uma jovem de 27 anos natural de uma vila perto de Mirandela. Licenciou-se na Universidade de Coimbra em cardiopneumologia e em 2014 mudou-se para a Finlândia, mais concretamente para a cidade de Turku, “vivo sozinha, são pouco os portugueses por aqui” conta.

Diana resume Portugal com a palavra “saudade, principalmente do sol, da família e dos amigos”, no entanto, apesar de considerar o país como o seu ponto de abrigo “não sonho voltar a Portugal porque gosto de viver aqui e sinto-me bem aqui” admite.

O que mais gosta de fazer em Portugal é “sentar-me numa esplanada ao sol, beber uma imperial a comer tremoços enquanto estou à conversa com amigos e é disso que sinto bastante falta na Finlândia, o sol e o que ele faz com o estado de espírito das pessoas.”

Na Finlândia Diana dá aulas de português a crianças com idades entre os sete e os 16 anos numa escola, e trabalha num infantário, “a língua finlandesa foi difícil de aprender mas depois a integração é mais simples” confessa.

Diana adora viajar e já visitou 26 países, “sinto sempre uma grande felicidade quando nessas viagens ouço alguém falar em português, e nós os emigrantes somos sobretudo portugueses que precisaram de ir embora do seu país em busca de uma vida melhor e de novas oportunidades, mas que mesmo assim continuamos com Portugal no coração e todos os anos fazemos quilómetros para visitar o país que nos vê chegar de sorriso no rosto e partir de lágrimas no canto do olho.”

Na Finlândia Diana anda sempre de bicicleta ou a pé, independentemente da temperatura que esteja .

@diana.cristo é mais uma historia de @portugalnomundo!