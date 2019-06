Conhece Diana Almeida?

Por trás de @our.little.journal estão Diana Almeida e a sua família que “em 2018 decidiu emigrar para Amesterdão e criou este espaço para ir documentando esta aventura.”

Diana faz alguns trabalhos como freelancer e tem em mente alguns projectos que trouxe de Portugal na área do marketing digital, “ a juntar a isso estou em casa com o meu filho” frisa.

O sentimento de Diana e da família em relação a Portugal é de que “ é o nosso país, é onde nos sentimos verdadeiramente em casa, é o nosso porto seguro e que é impossível igualar, desde que emigrámos que o sentimento de patriotismo aumentou.” Relativamente aos portugueses considera que “estão por todo o lado, são aquele povo que gosta de conhecer para além do nosso país à beira mar plantado, e ao mesmo tempo falar com um orgulho imenso do privilégio que foi ter nascido em Portugal ”.

Diana saiu de Portugal por causa do trabalho do marido que foi para Amesterdão para desenvolver um projeto. “Iremos voltar a Portugal, até porque o plano é esse mesmo, estar por aqui durante ano e meio a dois anos e depois regressar” garante.

O seu lugar preferido é a cidade onde nasceu, Cascais, “é onde desanuviamos do caos do dia a dia, onde conseguimos relaxar e aproveitar.” Diana ocupa o seu tempo a passear, a viajar e a brincar com o filho. Para além disso está sempre a par da atualidade portuguesa.

Quanto a Amesterdão afirma que é um excelente sítio para viver, especialmente para quem tem uma família com crianças. “É um lugar completamente virado para os mais pequenos, até agora a única coisa à qual não me consegui habituar foi à bipolaridade do tempo, que além de ser muito inconstante, de vez em quando passamos duas semanas sem ver o sol, e isso não me consigo mesmo habituar. Fomos muito bem acolhidos, tem sido uma experiência incrível e super gratificante, mas o nosso Portugal é o nosso Portugal, a nossa casa.”

.

@our.little.journal é mais uma historia de @portugalnomundo!