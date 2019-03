Conhece Daniela Paulino?

Por trás de @daniie_paulino no Instagram está Daniela Paulino. Tem 36 anos e vive no Reino Unido 🇬🇧 há seis anos, mais precisamente em Stockton-on-Tees.

Daniela Paulino emigrou para Londres para dar uma melhor vida e educação aos seus filhos… é “full time mum”, ou seja, mãe a tempo inteiro. Daniela tem 4 filhos: dois que já nasceram em Londres.

Gosta bastante de viver em Londres e agradece todos os dias ao Reino Unido as oportunidades que lhe ofereceu a si e a sua família, mas nunca se esquece das suas raízes.

Daniela adora Portugal 🇵🇹. Ser português no estrangeiro, afirma, é sentir tudo com muito mais alma quando nos falam do nosso país… é chorar ao ouvir o fado da Marisa “oh gente da minha terra” e é viajar duas horas para simplesmente beber um café português. É ainda reconhecermos a nossa 🍐 rocha nos supermercados Ingleses só de olhar para ela… é emocionarmo-nos a cada chegada e a cada partida do nosso Portugal 🇵🇹.

O lugar preferido de Daniela em Portugal é a sua cidade Lisboa e os seus encantos.



Esta portuguesa no mundo faz planos de um dia voltar e poder viver no Alentejo onde estão as suas raízes mais profundas …



@daniie_paulino é uma história de @portugalnomundo

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @nancycarapelho | @joanafilipacacm