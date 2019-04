Conhece Daniela Joaquim?

Por trás do perfil @danielatavaresjoaquim está Daniela Joaquim, a residente em Lucerna, Suíça.

Para Daniela, Portugal significa estar constantemente com o coração a dois mil quilómetros de casa.Ser portuguesa no estrangeiro e no mundo é levar a cultura e a tradição, e conseguir-se integrar da melhor forma num mundo novo.

O seu lugar preferido em Portugal é Gouveia, pois foi onde passou a sua infância, mas adora Lisboa e o Alentejo, pela cultura e pela comida.

O seu tempo livre é passado a estudar, no ginásio, e a socializar com amigos.

Saiu de Portugal porque infelizmente naquela altura não via nenhum futuro promissor para si se lá ficasse. Quer voltar um dia, sem sombra de dúvida.

Daniela gosta do que faz, mas não é de longe o seu trabalho preferido. Não trabalha na sua área, que é línguas aplicadas, relações públicas e administração.

Neste momento está a estudar na Suíça, e espera futuramente encontrar algo na sua área.

Costuma estar sempre atualizada sobre tudo o que se passa em Portugal.

@danielatavaresjoaquim é uma história de @portugalnomundo

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @nancycarapelho | @joanafilipacm