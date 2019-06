Conhece Daniela Costa?

Por trás do perfil @daniielafcosta está Daniela Costa, uma rapariga que adora viajar, fotografar e escrever. Descreve-se como dedicada e amiga do seu amigo, mas confessa ter um humor matinal desgraçado. 😂

Portugal é o seu país, diz que é o melhor sítio do mundo, é a sua casa. Não há um dia que passe em que não pense “quem me dera lá estar perto dos meus”. Daniela considera que ser portuguesa no estrangeiro é ser corajosa! Declara que só quem está fora é que sabe o que é que se sofre! Começa-se a sentir falta das pequenas coisas, mesmo aquelas que não se considerava importantes. Aprende-se muito cá fora, mas as saudades apertam admite.

O lugar de eleição de Daniela é a cidade de Lisboa. É sempre tão alegre que quando pensa em Lisboa pensa em felicidade! As cores, o mar, a música, a festa, tudo faz sentido. É um dos seus sítios favoritos no mundo. 🌍

Quando consegue um tempinho livre Daniela gosta de viajar, de tirar fotos, e de ir ao cinema. Se não estiver a fazer nenhuma dessas coisas está certamente a fazer algo para a universidade. Saiu de Portugal para vir estudar jornalismo para o Reino Unido. Gosta muito do seu curso e vê-se a fazer isso para o resto da vida. Principalmente jornalismo na área das viagens e do lifestyle.

Daniela planeia voltar para Portugal, não sabe quando, mas garante que voltará definitivamente! Como jornalista está sempre a par do que se passa em Portugal, é quase um dever.😂

@daniielafcosta é mais uma historia de @portugalnomundo!