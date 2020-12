Conhece Daniel Filipe aka Joss Den Hellen?

Por trás do @jossdenhellen perfil está Daniel Filipe Moutinho Bernardo, é “stand-up comedian” e “writer”.

Portugal é o país onde nasceu e onde tem grande parte da família. É o sol e o mar. É começar o dia com um pão fresco, começar um almoço com um vinho do porto e acabar com um bom arroz doce.

Ser português no estrangeiro e no mundo é ter um público em qualquer parte do mundo porque há sempre portugueses em qualquer lugar. É ter um primo afastado em cada país do mundo. 😅 Ser emigrante também ajuda na “stand-up comedy”. Muitas experiências e histórias engraçadas para contar, diz Daniel Filipe.

Este português tem vários lugares preferidos em Portugal mas desde que haja um palco e gente a rir sente-se sempre à vontade.

Ultimamente tem sido difícil arranjar tempo livre porque há muitos projetos, mas quando dá, é a ver uma série, um filme com chocolate e um bom café.

Os pais escolheram viver no Luxemburgo quando Daniel tinha 2 anos. Com essa idade, diz em tom de brincadeira, ainda não decidia grande coisa 😅.

Gostaria de escrever um show inteiramente em português e fazê-lo nas grandes salas em Portugal.

De profissão é instrutor de condução mas a ideia é trabalhar no mundo da comédia. Ser “stand-up comedian”, “screenwriter” e ator. Quer viver da sua criatividade. Está no bom caminho e tem muita motivação. Muitos projectos e muitas ideias para o futuro…

Ultimamente tem estado menos atualizado a nível da informação em Portugal, pois as notícias giram em volta do covid. Ouve-se tanto sobre isso e pouco sobre outros acontecimentos no mundo, diz Daniel Filipe.

Neste momento está a escrever uma série com o realizador Adolf El Assal que realizou o filme “Sawah”, que é o primeiro filme luxemburgues na Netflix. A série que estão a escrever é um “spin-off” do filme.

Está a escrever muito para o palco e também sketchs para o YouTube, Facebook, Instagram, etc.

O seu objetivo é mostrar ao mundo que o Luxemburgo também sabe fazer rir, também tem humor e muitos artistas talentosos. Não são só bancos e carros de luxo.

@jossdenhellen é mais uma história de @portugalnomundo.