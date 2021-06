Conhece Cristiana Lopes?

Por trás deste perfil Instagram – @crismillennial – está Cristiana Lopes, uma portuguesa da Gafanha da Nazaré, que depois de tirar o curso de gestão pela Universidade de Aveiro decidiu fazer um estágio internacional na Cidade do México.

Conheceu o seu futuro marido e decidiu ficar a viver no México durante cinco anos. Voltou para Portugal em 2017, casou-se mas devido a desilusões com algumas experiências de trabalho no nosso país, decidiu voltar a emigrar, desta vez para Espanha.

Cristiana Lopes vive em Madrid desde julho de 2018 e é mãe de duas crianças luso-mexicanas: a Fátima e o Juan Diego. Entretanto escreveu um livro sobre a sua aventura como emigrante no México e a de mais 4 jovens portugueses a viver noutras partes do mundo: “Millennials: Cidadãos do Mundo – Relatos da Nova Diáspora”.

Portugal para Cristiana é casa, é um refúgio, um lugar onde pode sempre voltar, um lugar que conhece e onde se sente segura com as pessoas que lhe são queridas.

Ser portuguesa no estrangeiro e no mundo para ela é “ser corajoso, é sair da zona de conforto e estar aberto para o mundo. É não pensar nas saudades, mas sim nas coisas boas que o mundo nos dá. É valorizar o nosso país e ter sentimentos contrários: gostar de onde se vive, mas ao mesmo tempo querer voltar”, conta.

O seu lugar preferido em Portugal é a Gafanha da Nazaré. “Tem um jardim ao pé da ria de Aveiro que se chama Oudinot e sempre que vou a casa, tenho de lá ir, nem que seja um passeio curto com os filhos ou uma volta de bicicleta. É um lugar onde tenho muitas memórias, como os dias de praia com o meu avô, as minhas tias e os meus irmãos, quando era pequena. Os piqueniques familiares, os festivais do bacalhau que se organizam todos os verões, os vários concertos que assisti, as noitadas com os amigos” conta com uma certa nostalgia.

Cristiana saiu de Portugal pela aventura de ser emigrante, de sair da sua zona de conforto, de conhecer outras pessoas de outros países, ter novas experiências e ampliar os seus horizontes. Na altura tinha 22 anos e procurar um emprego em Portugal não a cativava.

Gosta muito do que faz e com quem trabalha. É gestora de contas numa empresa de estudos de mercado, vende os serviços da empresa onde trabalha a outras empresas do mesmo setor. Começou a trabalhar nesta empresa no México quando vivia em Portugal. Conseguiu fazer teletrabalho alguns meses e mais tarde foi contratada pelo escritório de Madrid.

“Em Espanha somos 25 colaboradores de dez nacionalidades diferentes, a minha equipa é composta pelo meu chefe alemão, outro colega também alemão, uma francesa, uma espanhola, um italiano, uma romena e um búlgaro e é super interessante trabalhar num ambiente completamente internacional, de entre-ajuda, respeito e profissionalismo.

Sinto que as minhas capacidades são reconhecidas e sou encorajada a crescer e a desafiar-me todos os dias”, conta Cristiana.

Esta portuguesa afirma ler os jornais online todos os dias e seguir mais as notícias portuguesas que espanholas. Tenta saber o que se passa em Portugal “Até porque sou portuguesa e tenho um voto!”, afirma.

“Obrigada pela oportunidade, gosto muito de conhecer as histórias que partilham. Quero muito ressaltar o livro que escrevi e lancei em setembro de 2019: “Millennials: Cidadãos do Mundo”, da Sana Editora.