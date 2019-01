Conhece Catarina?

O perfil @catariina_92 esconde Catarina, funcionária pública do setor da saúde, em Genebra. Nasceu na Suíça e por lá continua.

Filha de pais portugueses já nascida no estrangeiro, sente que ser portuguesa no mundo é mostrar o quanto se é uma pessoa de carácter, com prazer de viver e sobretudo ser uma pessoa carinhosa. Para Catarina os portugueses são pessoas que têm sempre cuidado com os outros!

Os seus lugares preferidos em Portugal são Arouca e Monção, simplesmente porque a sua família está a viver nesses dois lugares. O que mais importa é matar as saudades, partilhar momentos, criar novas recordações, simplesmente estar com a família, e claro não falhar a festa do alvarinho e aquelas férias no Algarve.

Adora Portugal, por todas as razões e mais alguma. Sempre que lá vai tenta descobrir cidades novas, e fica sempre espantada ao ver como Portugal lindo! E claro, há outra coisa que adora na cultura portuguesa, as várias especialidades culinárias!

@catariina_92 é mais uma historia de @portugalnomundo!

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @meriipereira | @nancycarapelho |