Conhece Catarina Ribeiro?

Por trás do perfil @catarinaribs está Catarina Ribeiro. Uma pessoa simples, aventureira, cuidadosa e muito desportista.

Portugal para Catarina significa casa, amor, amigos, família e miminhos. Confessa que é sempre muito bom regressar para o seu cantinho.

Considera que ser portuguesa no estrangeiro é ser genuína, trabalhadora e sonhadora. A sua experiência de vida é curta, mas avassaladora. Já teve a oportunidade de viver noutro país e é sempre uma experiência diferente.

Conhecer novas culturas e os locais conhecerem-na a ela são situações que marcam Catarina, sente que são únicas e que criam amigos pra vida.

O seu lugar preferido é sem dúvida a cidade do Porto, que para si é tudo! Declara que não há nada como ir à cidade invicta para ser feliz. O mar, os pássaros, as pessoas, a família e os amigos são coisas muito importantes para Catarina.

Nos tempos livres adora ver séries e filmes que tenham uma lição de vida, viajar, e fazer desporto, no fundo aproveitar a vida.

Saiu de Portugal atrás de um grande sonho, quer ser jogadora profissional de rugby. 🏉 Apesar de gostar muito da aventura, longe de casa e longe dos seus, sabe que é algo com data de validade. Vai aproveitar ao máximo e dar tudo, contudo no prazo máximo de dois anos volta. De qualquer maneira as visitas a Portugal são frequentes.

Adora o que faz, jogar rugby, conhecer novos países, novas culturas, e novas línguas deixam-na muito feliz.

Todos os dias fala com pessoas de Portugal pelo que acaba sempre por saber as novidades, contudo também acompanha os canais TV. É impossível não acompanhar o que se passa no seu país de origem.

@catarinaribs é uma história de @portugalnomundo

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @nancycarapelho | @joanafilipacm