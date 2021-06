Conhece Catarina Rebelo?

Por trás do perfil Instagram @catarinarebelo_tattoo está uma portuguesa de 28 anos que vive na Islândia.

Catarina Rebelo deixou Portugal quando tinha 20 anos para viver uma nova aventura com a sua família.

Formou-se na Islândia em maquilhagem profissional e mais tarde como tatuadora. Embora goste muito de maquilhar optou por dedicar o seu tempo às tatuagens sendo que faz disso o seu trabalho a tempo inteiro. Sempre gostou de artes e tudo que com elas esteja relacionado.

“Quando tirei o curso de maquilhagem sempre pensei em trabalhar no teatro ou cinema e fazer maquilhagem gore onde pudesse ter mais liberdade para ser criativa mas acabei por trabalhar numa loja de cosmética em que mais tarde não me revi e por isso decidi tentar no mundo das tatuagens, de certa forma tudo está relacionado e acho que encontrei o meu trabalho de sonho”, explica Catarina.

Embora esteja feliz na Islândia ainda tem como objetivo voltar um dia para Portugal. “Portugal para mim é boa música, arte, sol, família, amigos, boa comida.. É e será sempre a minha casa”, diz.

Catarina afirms não ter um sitio favorito em Portugal. “Não tenho um local especifico de que goste mais, mas sim memórias felizes que fazem dos sítios os meus favoritos”, afirma.

Com uma agenda por gerir e muitos desenhos para fazer não lhe sobra muito tempo livre mas quando pode aproveita para estar com a sua família e viajar pela Islândia.

Apesar de viver longe mantém-se a par do que se passa em Portugal através de familiares e amigos e claro da internet.

@catarinarebelo_tattoo é mais uma historia de @portugalnomundo.