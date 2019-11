Conhece Catarina Machado?

Catarina Pinto Machado tem 32 anos é natural de Lisboa, e há oito anos que vive em Palma de Maiorca. Explica que decidiu sair de Portugal por questões de trabalho. Ainda andou por outras paragens antes de se fixar em Maiorca.

É uma pessoa empreendedora e neste momento tem dois restaurantes na ilha. Uma das coisas que mais gosta no seu trabalho é que tenham curiosidade de saber de onde vem para poder explicar quão bonito é Portugal.

Portugal para Catarina é a terra que a viu nascer, a língua, as tradições, a cultura, a família e os amigos.

Sair de Portugal foi uma aventura para Catarina. Diz que cada país tem a sua cultura e suas tradições, e que nem sempre é fácil a adaptação. Contudo, garante que adora a ilha onde vive e o seu trabalho, confessando que a única coisa à qual ainda não se adaptou depois de tantos anos foi o inverno. Nessa altura do ano é quando morre de saudades de Portugal e do espírito de Natal, que na ilha praticamente não existe.

O seu lugar preferido é a sua linda cidade de Lisboa, que descreve sempre com tanto entusiasmo que as pessoas ficam logo com vontade de ir conhecer.

Adora viajar e fazer kitesurf, mas tem pouco tempo para se dedicar. Para além de ter de se ocupar dos dois restaurantes tem um filho que acaba de fazer seis anos, e a sua prioridade é cuidar dele. O seu tempo livre é depois do trabalho, quando o filho já dorme, nessa altura gosta de sair e adora dançar, diz que ajuda a tirar o stress.

Adora Portugal, mas neste momento tem a sua vida toda em Maiorca, diz que talvez volte a Portugal quando estiver reformada. Vai todos os anos a Portugal matar saudades, sublinha que isso nunca pode faltar. Está sempre a par da atualidade portuguesa através da família.

