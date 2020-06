Conhece Catarina Gomes?

Por detrás do Instagram @catarina.gomes está Catarina Gomes, tem 24 anos, nasceu em Genebra, e é filha de portugueses radicados na Suíça há 30 anos.

É secretária numa empresa que gere interfones, e nos tempos livres adora viajar e conhecer novos lugares.

Diz que Portugal é o único lugar onde se sente livre, onde os problemas do dia a dia são esquecidos e onde se sente em casa mesmo que seja por poucas semanas por ano. Quando vai de férias a Portugal fica feliz, assim que vai embora começa a contagem decrescente para a próxima ida a esse lindo país.

Sente que ser portuguesa no mundo é ser corajosa e fazer sacrifícios para ter uma vida melhor, é ficar orgulhosa quando pessoas de outras nacionalidades dizem que já foram a Portugal e que adoraram as paisagens, os habitantes e sobretudo a gastronomia portuguesa.

O seu lugar preferido em Portugal é Cascais. As paisagens, o tempo e as pessoas fazem com que esse lugar seja especial para Catarina.

@catarina.gomes é mais uma história de @portugalnomundo