Conhece Carlos Quintais?

Por detrás de @disney_carlos está Carlos Quintais. Natural de Viseu, Carlos vive em Paris desde 2015.

Saiu de Portugal em busca de uma vida melhor, de mais oportunidades, de novas experiências e de um outro nível de vida. Diz que o seu lugar é em Portugal, mas que neste momento está emprestado a França.

Portugal para Carlos significa família, amigos, é deles que tem mais saudades. Ser português no estrangeiro é ser muito corajoso, ter garra, chorar muito, pôr à prova o coração para combater os momentos mais difíceis, as saudades e as batalhas da vida.

O seu lugar preferido em Portugal é o Norte, em especial a sua aldeia Fonte Arcada localizada em Viseu, onde encontra a energia para recarregar as baterias, com os abraços da família e dos amigos.

Adora passar o seu tempo na Disneyland Paris, “apesar da idade nunca se é velho demais para sonhar e viver a magia de um lugar tão espetacular” afirma.

Está a par da atualidade em Portugal, segue várias páginas nas redes sociais, o que lhe permite ter sempre “ um pezinho” no jardim à beira mar plantado.

@disney_carlos é mais uma história de @portugalnomundo!

Equipa: | @inunix07 | @pedro.mpm | @meriipereira | @nancycarapelho |