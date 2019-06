Conhece Carlos Pedras Vinagre?

O ciclista Amaro Antunes (CCC Team) no final da 19.ª etapa do Giro, na qual fechou num brilhante terceiro lugar: "Hoje, foi uma boa etapa para mim. Talvez tenha sido a minha última oportunidade de ganhar uma etapa aqui no Giro d'Italia. No final da etapa, comecei a subida a um ritmo regular e constante, mas Esteban Chaves (Mitchelton-SCOTT) teve melhores pernas e, no final, fiquei no terceiro lugar. Estou feliz, mas, claro, o melhor seria ter ganho a etapa".