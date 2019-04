Conhece Carina Rodrigues?

Por detrás de @carinarodriguess_ está Carina Rodrigues, uma rapariga de 17 anos que vive em Fribourg, na Suíça. Emigrou com os pais e a irmã quando tinha apenas um ano, no entanto considera Portugal a sua casa, “é lá que me sinto feliz e em paz com o mundo” partilha.

Apesar de reconhecer a dificuldade que existe em ser emigrante no que respeita à integração, afirma que devido à idade precoce com que saiu do país de origem não sentiu as mesmas dificuldades que a sua família, e que para si foi bastante fácil. Carina conta que ser portuguesa no estrangeiro “requer ter muita independência e coragem”.

Carina tem como lugar favorito a praia do furadouro onde se sente livre, “o cheirinho do mar é algo que não existe na Suíça”. Admite que gostava de voltar para Portugal, apesar de não ter tido uma vida no seu país de origem até aos dias de hoje. “Não sei bem porque vim morar para cá, foi uma decisão dos meus pais para ter independência e criar a vida deles” conta. Carina trabalha num hospital e gosta do que faz.

@carinarodriguess_ é uma história de @portugalnomundo

