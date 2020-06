Conhece Bruno Rodrigues?

Por detrás do Instagram @bruno.rodrigues24 está Bruno Rodrigues, tem 21 anos e vive em St. Moritz, na Suíça.

Portugal para Bruno significa tudo, pois foi o país onde nasceu e viveu quase toda a sua vida. Diz que não há terra como a sua, Leomil, nela passou os melhores momentos da sua vida, e é onde tem a família e os amigos.

Conta que muito do seu tempo livre é passado a ouvir música. No verão passeia pelas montanhas de Engadin, e no inverno começou a fazer um pouco de ski e a descer montanhas de trenó.

Saiu de Portugal pois o país não lhe oferecia as oportunidades necessárias para o futuro. Declara-se confiante que um dia voltará à sua terrinha.

Bruno começou a fazer estágios e trabalhos de verão na área da restauração aos 16 anos. Hoje trabalha como ‘barman’, mas quer aprender o alemão para poder ser empregado de mesa, pois adora falar com clientes e fazer com que saiam sempre satisfeitos. Gosta do que faz, e no futuro quer ter o seu negócio na área.

@bruno.rodrigues24 é mais uma história de @portugalnomundo