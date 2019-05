Conhece Bruno Morais?

Por trás de @pardon.mon.french está Bruno Morais. Bruno é modelo, bailarino e professor de yoga. Para Bruno a distinção inerente a ser português no estrangeiro não se enquadra na visão que tem. “Não vejo necessidade alguma de fronteiras, de países, hinos e dessas coisas que um dia foram necessárias e hoje já não são”, desta forma não vê necessidade de tornar divisível algo que “já é tão pequeno e indivisível como o nosso minúsculo planeta.”

Em Portugal Bruno viveu em Castro Daire e no Porto, mas andou um pouco por todo o país, “vivi coisas diferentes em cada lugar, são sítios distintos mas são especiais por motivos diferentes” conta.

Bruno faz o que escolheu e afirma que “quando decides viver a vida que queres realmente viver estás sempre a fazer o que te dá prazer”. Assim sendo o conceito de tempo livre não faz muito sentido na sua perspetiva “quando começas a viajar e a seguir pelos caminhos que te dão mais prazer já deixa de fazer sentido essa distinção entre tempo livre e trabalho, porque ambos se misturam”. Bruno tem a paixão de viajar, dançar, cantar, estar na natureza, “interesso-me por várias coisas e tento ocupar-me delas no meu dito tempo livre que também é o meu trabalho.”

“Simplesmente vejo um planeta à minha volta e não me faz sentido ficar num só canto dele, preciso sempre de mais” partilha Bruno. Dentro de si há “uma constante insatisfação à procura de mais e melhor e autêntico”.

Bruno adora o que faz, “trabalho na minha área, umas vezes mais, outras vezes menos e isto faz parte também das minhas escolhas e prioridades”. É artista, professor de yoga, e modelo “mas não me preocupo muito com isso não me definem, sou tão mais do que isso, mas o entretenimento em geral foi, é e sempre será aquela minha grande paixão e espero ainda poder fazer muito mais e ir muito mais além.”

Atualmente está num período de viagem, a “espalhar o meu método de yoga por aí, enquanto vou vivendo, experimentando, conhecendo, visitando e aumentando o meu catálogo cerebral de possibilidades humanas.”

