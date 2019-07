Conhece Bruna Rodrigues?

Por trás do perfil Instagram @_bprd_ está Bruna Rodrigues, de 18 anos a viver em Neuchâtel na Suíça🇨🇭.

Portugal para si significa saudade e boas recordações. Ser portuguesa no estrangeiro é um verdadeiro desafio que só quem passa por isso pode compreender, nem sempre é fácil, diz Bruna.

O seu lugar preferido em Portugal é Esmoriz pelas suas magníficas praias e porque é perto de casa.

Bruna Rodrigues ocupa o seu tempo livre com os estudos e com viagens, pois adora viajar. Saiu de Portugal porque os seus pais quiseram vir para a Suíça, e agora o seu objetivo é acabar os estudos para poder ir para Portugal. Está no último ano de ASSC, o que equivale a enfermagem em Portugal.

Tenta sempre estar o máximo a par da atualidade de Portugal até porque quer voltar e tem muita família lá.

@_bprd_ é mais uma historia de @portugalnomundo.