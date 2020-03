Conhece Beatriz Santos?

Por detrás do Instagram @beatriz.nsantos está Beatriz Santos, uma portuguesa de 30 anos nascida no Barreiro que divide o tempo entre o Canadá e Portugal.

Conheceu o namorado num casamento, em Portugal, em 2018. Ele era perfeito, mas vivia no Canadá. Pensaram ser impossível, mas foi ter com ele em novembro de 2018 e desde aí que não parou de lá voltar, começou a passar cada vez mais tempo em Montreal.

Vem a Portugal de três em três meses por compromissos profissionais, e aproveita para ver a família e os amigos.

O principal motivo para dividir o tempo entre os dois países é a sua atividade profissional. Beatriz é advogada e tem um escritório aberto no Barreiro, onde trabalha com a sua equipa para darem resposta aos clientes portugueses mesmo quando está do outro lado do Atlântico.

Começou agora a desenvolver contatos com a comunidade portuguesa em Montreal para poder continuar a fazer o que ama junto dos portugueses residentes no Canadá.

Ser advogada e trabalhar com clientes portugueses ou estrangeiros que queiram viver ou trabalhar em Portugal é algo que a preenche, e fica muito feliz de poder continuar a fazê-lo.

Como continua a trabalhar em Portugal e com clientes portugueses tem de se manter a par de tudo acerca da realidade portuguesa.

Beatriz e o namorado querem fixar-se em Portugal um dia, mas não têm um prazo definido para tal.

Para Beatriz Portugal é fado, bom peixe e bom vinho. É a sua primeira casa e a casa da sua família.

Sente que ser portuguesa no estrangeiro é ser vista como acolhedora, simpática e parte de um país maravilhoso. Tem orgulho da visão que os estrangeiros têm de Portugal. O que não tem orgulho é do comportamento de quem governa em Portugal.

Diz que encontrar portugueses em todo o lado a tem feito sentir em casa em Montreal.

Os lugares que mais significado têm para Beatriz são o Guincho, o Cabo Espichel e Montargil. Embora seja da margem sul do Tejo, e muito mais ligada a Lisboa, é sempre muito feliz no Porto.

O tempo livre é ocupado com Netflix, a experimentar receitas novas, e com almoços e jantares com amigos.

Pertence à Amnistia Internacional, e ultimamente tem aprofundado conhecimentos de direitos humanos e direito internacional, que são áreas que a apaixonam dentro do direito.

Em 2020 decidiu juntamente com o seu namorado reduzir o consumo de carne em casa, tendo-se aventurado pelo mundo do vegetarianismo. Tem experimentado e criado as próprias receitas vegetarianas, partilha que tem sido uma experiência muito interessante e divertida.

É viciadíssima em música, não vive sem ela. Decora qualquer letra se ouvir uma música uma vez, e quase sempre identifica a música e o autor em muito pouco tempo, seja qual for a década ou o estilo, algo que espanta sempre o namorado.

@beatriz.nsantos é mais uma história de @portugalnomundo